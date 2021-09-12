Зеленский призвал не сравнивать Украину с Афганистаном

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский призвал не сравнивать его страну с Афганистаном с точки зрения поддержки со стороны Соединенных Штатов.

"Я не думаю, что мы можем сравнивать это - Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан", - сказал украинский лидер в интервью CNN, видеозапись которого была опубликована в воскресенье на сайте упомянутой телекомпании. Таким образом Зеленский ответил на вопрос о том, "беспокоится ли он, что Америка оставит Украину".