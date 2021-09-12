Замглавы созданного талибами кабмина отправился в Кандагар на встречу с лидером "Талибана"

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Глава политического крыла захватившего власть в Афганистане радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), а также заместитель председателя сформированного талибами временного правительства мулла Абдул Гани Барадар отправился в город Кандагар на переговоры с лидером радикалов Хайбатуллой Ахундзадой. Об этом сообщил в воскресенье представитель талибов Альханафи Вардак.

"Мулла Абдул Гани Барадар Ахунд <...> отправился в Кандагар для обсуждения целого ряда актуальных вопросов с его величеством шейхом Хайбатуллой Ахундзадой", - написал Вардак на своей странице в Twitter. Другие подробности не приводятся.

С 28 по 30 августа в расположенном на юге Афганистана и считающемся "колыбелью" талибов Кандагаре прошли консультации руководителей движения, в результате которых, как сообщалось, были приняты ключевые решения по формированию нового кабмина.

В 1996-2001 гг., когда радикалы контролировали большую часть Афганистана, в Кандагаре находился Высший руководящий совет "Талибана" и ставка их тогдашнего лидера муллы Омара (1960-2013), в Кабуле же располагались структуры исполнительной власти.

Выбитое из афганской столицы бойцами Северного альянса при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о завершении своей военной операции в исламской республике. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявили состав временного правительства страны, в котором, как и ожидалось, Ахундзада не стал занимать никаких постов, оставаясь лидером движения.