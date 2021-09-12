В Ливии арестовали подозреваемого в похищениях и пытках иностранцев

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Ливии объявила в воскресенье об аресте человека, причастного к похищениям иностранных граждан, главным образом египтян. Об этом сообщило ливийское информационное агентство LANA.

Согласно заявлению прокуратуры, задержанному, имя и национальность которого не разглашаются (указывается лишь кличка - "хаджи Хаким"), инкриминируются похищения и пытки египетских рабочих в ливийском городе Эль-Аджейлат (100 км к западу от Триполи).

Следствие также установило, что этот человек "был причастен к деятельности преступных групп, связанных с нелегальной миграцией и торговлей людьми".

На минувшей неделе в Ливии было объявлено об аресте одного из лидеров действующей в стране экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Эмбараке аль-Харими. Его также подозревают в причастности к похищениям и убийствам людей.

Кроме того, 5 сентября в Египте трое граждан Ливии были приговорены к смертной казни по обвинению в сотрудничестве с ИГ и шпионаже в пользу ливийской группировки. Еще трое проходивших по этому делу египтян приговорены к 25 годам лишения свободы, четверо получили по 15 лет тюрьмы. Все они оказались причастны к похищениям и пыткам работавших в Ливии египтян с целью получения выкупа, к торговле людьми и незаконному ввозу нелегальных мигрантов, а также к предоставлению ИГ денег и информации. Осужденные ливийцы являются братьями и выходцами из известного в Ливии клана аль-Верфалли.