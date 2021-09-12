Педерсен согласовал в Дамаске повестку будущего заседания Конституционного комитета Сирии

БЕЙРУТ, 12 сентября. /ТАСС/. Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен в ходе своего визита в Дамаск обсудил повестку предстоящего заседания Конституционного комитета в Женеве. Об этом норвежский дипломат сообщил в воскресенье сирийской газете Al-Watan.

"Можно сказать, что мы достигли согласия по основным пунктам повестки переговоров, - сказал эмиссар. - Дата созыва шестого раунда в Женеве определится после контактов с представителями сирийской оппозиции".

Педерсен встретился в Дамаске с министром иностранных дел арабской республики Фейсалом Микдадом и главой сирийской правительственной делегации Ахмедом Кузбари. "Это были насыщенные и успешные переговоры, касающиеся выполнения резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, - отметил он. - Кроме того, мы обсудили вызовы, с которыми сталкивается сирийское правительство, и возможные меры по улучшению экономической и гуманитарной ситуации".

По словам Педерсена, он продолжает действовать в соответствии со своим прежним планом. Дипломат выразил уверенность, что избранная им "пошаговая тактика" оправдывает себя.

Пятый раунд заседаний малой (редакционной) группы Конституционного комитета Сирии (ККС) состоялся в январе и закончился безрезультатно. Малая группа ККС состоит из 45 экспертов (по 15 от правительства, оппозиции и гражданского общества). Всего в состав комитета входят 150 делегатов: по 50 от правительства, оппозиции и гражданского общества. Решение о создании этого органа для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято на состоявшемся 31 января 2018 года в Сочи Конгрессе сирийского национального диалога.

В субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров со своим катарским коллегой, что работа ККС может возобновиться в ближайшее время. По его словам, "Россия рассчитывает, что работа комитета возобновится в самом ближайшем будущем на женевской площадке с участием делегаций правительства и оппозиции".