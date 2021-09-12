К северу от Багдада в результате атаки боевиков ИГ погибли четверо иракских военнослужащих

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере четверо военнослужащих погибли в воскресенье в результате атаки боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке. Об этом сообщил новостной портал SHAFAQ News со ссылкой на представителей силовых структур расположенной севернее Багдада провинции Дияла, где было совершено нападение.

Вылазка была совершена в районе Эль-Азым, расположенном в 60 км севернее Баакубы - административного центра Диялы. Радикалы атаковали и захватили армейский блокпост, который они удерживали некоторое время. Прибывшим на место подкреплениям удалось при поддержке боевой авиации выбить боевиков с опорного пункта, вынудив их бежать к границе с провинцией Салах-эд-Дин. О потерях в рядах нападавших информации не поступало.

Боевики ИГ оккупировали около трети иракской территории летом 2014 года. В июне того же года они захватили второй по величине город страны Мосул и объявили его столицей так называемого халифата. В 2015 году при поддержке международной коалиции правительственные силы начали широкомасштабную кампанию освобождения перешедших под контроль экстремистов районов. После поражения группировки в Ираке, о котором власти страны объявили в декабре 2017 года, обстановка в сфере безопасности заметно улучшилась, а атаки, в том числе теракты и другие вылазки, пошли на спад.

Силовые ведомства по-прежнему проводят в разных районах рейды с целью уничтожения террористического подполья, боевики которого все еще осуществляют нападения на сотрудников органов правопорядка, армию и мирных граждан. Так, неделю назад экстремисты из ИГ атаковали блокпост федеральной полиции в одной из деревень района Эр-Рашад в провинции Киркук. В стычках с радикалами, которые длились несколько часов и стали крупнейшими с начала текущего года, погибли 13 стражей порядка, в том числе один офицер.