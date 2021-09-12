В США успешно прошли испытания усовершенствованной ракеты наземной системы ПРО

НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Военные США успешно провели в воскресенье испытания усовершенствованной ракеты-перехватчика системы ПРО наземного базирования. Об этом говорится в распространенном заявлении Агентства по ПРО Министерства обороны США.

Пуск ракеты из шахты на базе Вандерберг (штат Калифорния) состоялся в 10:30 по местному времени (20:30 мск). В ходе испытания американские военные впервые проверили систему, при которой используются только две из трех ступеней ракеты, что дает большую гибкость при поражении цели. В будущем такие технологии позволят еще раз оценить ситуацию и принять окончательное решение даже после пуска противоракеты.

По предварительным данным, были достигнуты все поставленные задачи, однако специалистам еще предстоит проверить телеметрию для окончательных выводов.

Как отмечают военные, наземная система ПРО позволяет производить захват и поражение баллистических ракет средней и большой дальности.