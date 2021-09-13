В Норвегии пройдут выборы в однопалатный парламент

ХЕЛЬСИНКИ, 13 сентября. /ТАСС/. Выборы в Стортинг - однопалатный парламент - пройдут в понедельник в Норвегии. С 2013 года королевством управляет правительственная коалиция под руководством консервативной партии "Хёйре" во главе с премьер-министром Эрной Сульберг, однако, согласно последним опросам, серьезную конкуренцию ей может составить левый блок, в первую очередь Рабочая партия.

Хотя выборы назначены на 13 сентября, во многих муниципалитетах голосование проходило и в воскресенье. Возможностью проголосовать досрочно воспользовались свыше 1,6 млн избирателей, что составляет более 42% от всех, кто имеет право голоса. В основной день избирательные участки будут открыты с 09:00 до 21:00 по местному времени (с 10:00 до 22:00 мск).

В норвежском парламенте 169 депутатов, избираемых на четыре года прямым, равным и тайным голосованием по партийным спискам.

Как сообщило Норвежское телеграфное бюро, в этом году на парламентских выборах в Норвегии не будет международных наблюдателей, из-за пандемии организовать их присутствие оказалось сложной задачей.

Расстановка сил

В выборах примут участие 19 партий и политических объединений, но реальные шансы получить места в парламенте есть лишь у девяти.

Как показал опубликованный 9 сентября опрос, проведенный по заказу газет Bergens Tidende и Verdens Gang, оппозиционная Рабочая партия занимает первое место в рейтинге политических сил. Ее поддерживают 26,6% избирателей, "Хёйре" - 18%.

Как отмечают местные СМИ, многие избиратели, ранее голосовавшие за "Хёйре", теперь планируют отдать свои голоса Рабочей партии. Рейтинг партии премьера, согласно результатам опроса, самый низкий с марта прошлого года, он также на 7 процентных пунктов ниже ее результата на выборах 2017 года.

За оппозиционную Партию центра готовы отдать свой голос 11,1% избирателей, за оппозиционную Социалистическую левую партию - 9,4%. Verdens Gang указывает, что они вместе с Рабочей партией имеют шансы получить большинство в парламенте - 86 мест - и сформировать новое коалиционное правительство.

Между тем партнеры "Хёйре" по правящей коалиции - Христианская народна партия и "Венстре" - получили в рейтинге 4,5% голосов и 3,9% голосов соответственно. У ранее покинувшей кабмин Партии прогресса - 12,4%, у оппозиционных "Красных" и Партии "зеленых" - 6% и 4,2%.

Согласно еще одному опросу, проведенному газетой Verdens Gang, 54% норвежцев в качестве будущего премьера видят лидера Рабочей партии Юнаса Гара Стёре, тогда как Сульберг поддерживают 39% респондентов.

Повестка партий

Наибольшее внимание партии уделяют внутриполитической повестке - налогообложению, социальному равенству, проблемам молодежи, образования и здравоохранения. Заметное место в предвыборных дебатах занимают вопросы экологии и защиты климата.

У основных политических сил нет серьезных разногласий по внешней политике. Вместе с тем в августе Стёре заявил Verdens Gang, что если он станет премьером, то будет стремиться к более активным контактам и сотрудничеству с Россией, в первую очередь в северных регионах и, в частности, по вопросам Арктики. По его мнению, диалог Норвегии с РФ при нынешнем норвежском правительстве мог бы быть более интенсивным. Комментируя заявление лидера Рабочей партии, глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде отметила, что удивлена его словами о "плохих политических контактах между странами", и обратила внимание на регулярность ее встреч с российским коллегой. По ее словам, она также ранее не слышала от Стёре или Рабочей партии возражений по поводу присоединения Норвегии к санкциям против РФ.

Большинство норвежских парламентских партий поддерживает членство страны в НАТО и увеличение оборонного бюджета Норвегии. За выход из альянса выступают, в частности, "Красные" и Социалистическая левая партия, которая хотела бы заменить членство в НАТО оборонным пактом стран Северной Европы. Социалисты выступают против участия Норвегии в операциях НАТО, а также хотят сделать Северную Европу зоной без ядерного оружия.

В вопросах международной миграции и беженцев только Партия прогресса выступает за уменьшение квоты на прием беженцев.