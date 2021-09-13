Первый министр Шотландии надеется, что Лондон разрешит провести референдум о независимости

ЛОНДОН, 13 сентября. /ТАСС/. Первый министр Шотландии, глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен надеется, что правительство Великобритании выберет путь сотрудничества в вопросе нового референдума о независимости региона. Об этом говорится в выдержках речи, с которой она должна выступить в понедельник на закрытии онлайн-конференции ШНП.

"Мой подход к управлению и политике будет, насколько это возможно, построен на сотрудничестве, а не на конфронтации. Именно поэтому, исходя из духа сотрудничества, я надеюсь, что правительства Шотландии и Великобритании достигнут соглашения, как нам это удалось в 2014 году, и сделают так, чтобы демократические желания шотландского народа услышали и отнеслись к ним с уважением. Это совершенно очевидно - демократия должна восторжествовать, и так оно и будет", - цитирует выступление политика агентство PA.

"Великобритания, в конце концов, - это добровольный союз стран. До недавнего времени никто серьезным образом не ставил под сомнение право народа Шотландии выбирать, хочет ли он стать независимым или нет, - говорится в выступлении Стерджен. - Честно говоря, не власти в Вестминстере (британский парламент - прим. ТАСС), где представлено всего шесть депутатов от ШНП, определять наше будущее - без согласия людей, живущих здесь".

Стерджен полагает, что в случае отделения региона с населением 5,5 млн человек, взаимодействие между Лондоном и Эдинбургом станет лишь крепче. "Сотрудничество независимой Шотландии и остальных частей Великобритании продолжится, но на еще более прочной основе, Шотландия будет равным партнером", - считает она.

На прошлой неделе Стерджен подтвердила, что планирует провести плебисцит до конца 2023 года и что эти планы, поставленные на паузу из-за пандемии коронавируса, неизменны. В Лондоне же последовательно заявляют о том, что не собираются давать Эдинбургу такое право, считая, что шотландцы уже сделали свой выбор семь лет назад.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако ШНП воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в Евросоюзе 2016 года, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод шотландским националистам для продвижения идеи нового референдума о независимости.