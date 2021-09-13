В Малайзии открылась первая после длительного перерыва сессия парламента

СИНГАПУР, 13 сентября. /ТАСС/. Утверждение пятилетнего плана экономического развития и рассмотрение политических реформ будут в центре внимания на открывшейся в понедельник первой в этом году сессии парламента Малайзии, которую транслируют местные телеканалы. В связи с пандемией весенняя сессия была отменена, в этот раз большинство заседаний пройдет в традиционном режиме.

Парламентариям предстоит утвердить 12-й Малайзийский план, рассмотрение этого документа об экономическом развитии страны на ближайшие пять лет уже было отложено на год из-за пандемии. Депутаты также выберут двух новых вице-спикеров. При этом наблюдатели не исключают, что члены парламенты попытаются сместить нынешнего спикера Ажара Азизана Харуна, которого ранее обвиняли в превышении должностных полномочий в его попытках помочь удержать власть бывшему премьеру Мухиддину Яссину.

Нынешний глава правительства Исмаил Сабри Якоб на прошлой неделе сообщил о намерении внести на рассмотрение парламента ряд политических реформ, среди которых закон, запрещающий действующим депутатам переходить из одной партии в другую, снижение возраста для голосования до 18 лет, ограничение срока полномочий на посту премьера до 10 лет и ряд других.

Вопрос о доверии правительству снят с повестки

Верховный правитель Малайзии Абдулла Риайятуддин Аль-Мустафа Биллах 20 августа назначил Исмаила Сабри Якоба премьер-министром после того, как его предшественник подал в отставку, потеряв поддержку большинства в парламенте. Мухиддин Яссин, который занимал пост главы правительства самый короткий срок в истории страны - только 18 месяцев, также стал премьер-министром без проведения всеобщих парламентских выборов. Согласно конституции страны, король может своей властью выбирать премьера из числа политиков, пользующихся наибольшей поддержкой депутатов.

Сразу же после отставки прошлого правительства верховный глава заявил о необходимости рассмотрения вотума о доверии новому премьеру на очередной сессии парламента. Однако уже 7 сентября в администрации королевского дворца сообщили, что монарх согласился не выносить этой вопрос на нынешнюю сессию.

На сегодняшний день Исмаил Сабри Якоб пользуется поддержкой 114 из 222 законодателей, при этом два места в парламенте вакантны. В воскресенье стало известно, что премьеру удалось достичь соглашения о поддержке с оппозиционным блоком "Альянс надежды". Как пишет газета The Straits Times, это значит, что 89 депутатов этого политического объединения будут поддерживать инициативы нового правительства при голосовании или воздерживаться.