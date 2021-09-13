Власти Венесуэлы сообщили о новой атаке на энергосистему страны

БОГОТА, 13 сентября. /ТАСС/. Энергосистема Венесуэлы подверглась новой атаке, в результате чего произошли перебои с электроснабжением в Каракасе и в ряде других городов. Об этом в воскресенье сообщило агентство EFE со ссылкой на заявления министра электроэнергетики республики Нестора Ревероля.

"Хотим проинформировать о новом террористическом нападении на национальную электроэнергетическую систему в рамках плана саботажа", - сообщил Ревероль по телефону телеканалу VTV. По его словам, в результате нанесен ущерб электроподстанции, расположенной в муниципалитете Ламас (северный штат Арагуа), что привело к снижению ее мощности.

На подстанции произошел пожар, который был оперативно потушен, однако в результате возникли перебои в подаче электричества. Министр отметил, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения на территории штатов Сулия, Мерида, Тачира, Нуэва Эспарта и Фалькон. Он не назвал предполагаемых виновников "саботажа".

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес заявила в субботу, что власти вскоре представят доказательства "актов саботажа в энергосистеме", зарегистрированных в 2019 году. Тогда произошло длительное отключение электроэнергии на всей территории страны.