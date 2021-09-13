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Мирзиёев планирует провести переговоры с Путиным на полях саммита ШОС

Также президент Узбекистана собирается встретиться с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Ирана Эбрахимом Раиси и премьер-министром Пакистана Имраном Ханом

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ШОС в Душанбе и планирует провести на его полях ряд встреч, в том числе с президентом России Владимиром Путиным. Об этом в понедельник сообщил пресс-секретарь узбекского лидера Шерзод Асадов.

"16-17 сентября президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите ШОС, который пройдет в столице Таджикистана городе Душанбе, и на его полях проведет переговоры с президентами Таджикистана, России и Ирана Эмомали Рахмоном, Владимиром Путиным и Эбрахимом Раиси, а также премьер-министром Пакистана Имраном Ханом", - сказал Асадов.

По его данным, 17 сентября глава Узбекистана примет участие во встрече в новом формате ШОС - ОДКБ, в ходе которой будет обсуждена ситуация в Афганистане.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУзбекистанРоссияМирзиёев, Шавкат Миромонович
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