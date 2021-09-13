Военные Белоруссии, РФ и Казахстана выполнили ночное десантирование в рамках "Запада-2021"

МИНСК, 13 сентября. /ТАСС/. Белорусские, российские и казахстанские военные отработали ночное десантирование из самолетов Ил-76МД на Брестском полигоне в рамках стратегических учений "Запад-2021". Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Первыми десантировались российские группы специального назначения на специальных парашютах типа "Крыло" с высоты 1 500 м. При этом площадка приземления не подсвечивалась, военнослужащие использовали специальные очки ночного видения", - отметили в белорусском ведомстве.

По замыслу учений, спецназ должен был захватить площадку для высадки десанта. "Когда эта задача была выполнена, десантировались белорусские и казахстанские десантники с высоты 600 м на парашютах Д-6. Союзный десант с ходу приступил к выполнению учебно-боевых задач в рамках учений", - добавили в Минобороны.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии "Запад-2021" проходят 10-16 сентября на военных полигонах Белоруссии и России. В них принимают участие около 200 тыс. человек, свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники. Сценарий учений предполагает реагирование на обострение международной обстановки и возможную агрессию против Союзного государства России и Белоруссии. Российская и белорусская стороны ранее неоднократно заявляли об оборонительном характере предстоящих маневров.