Глава Минобороны Армении отправился в Россию для наблюдения за учениями "Запад-2021"

ЕРЕВАН, 13 сентября. /ТАСС/. Глава Минобороны Армении Аршак Карапетян в понедельник отправился в Нижегородскую область, где проходят боевые учения "Запад-2021". Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства республики.

"Делегация во главе с министром обороны Армении Аршаком Карапетяном примет участие в наблюдении за активной фазой совместных стратегических учений России и Белоруссии "Запад-2021", которые проходят на полигоне Мулино", - отмечается в сообщении Минобороны Армении.

15-16 сентября делегация во главе с министром обороны Армении примет участие в заседаниях уставных органов ОДКБ в Душанбе.