Служба безопасности Украины проведет "антидиверсионные учения" в Киевской области

КИЕВ, 13 сентября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проведет трехдневные учения в Киевской области по противодействию диверсиям на военных объектах. Об этом сообщила СБУ в понедельник.

"С 14 по 16 сентября координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области будет проводить тактико-специальные учения. В несколько этапов силовики будут отрабатывать противодействие диверсионным проявлениям на военных объектах", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что запланированные мероприятия будут проходить на территории Белоцерковского и Обуховского районов. Уточняется, что в ходе учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, а также проверка документов, удостоверяющих личность. В учениях будут принимать участие также представители Национальной полиции, Национальной гвардии, Военной службы правопорядка, а также другие ведомства.

10 сентября в Минобороны Украины сообщали, что бригада тактической авиации провела тренировки в Николаевской области Украины и отработала применение ракет класса "воздух - воздух". До этого сообщалось, что в этой области личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского осуществил прыжки с парашютами. Кроме того, на полигоне на юге Украины в четверг подразделение десантно-штурмовых войск ВСУ провело тренировку по огневой подготовке. С 9 сентября в Скадовском районе Херсонской области также начались военные учения с боевой стрельбой на крупнейшем полигоне ВСУ "Ягорлык". Тренировки продлятся до 30 сентября.

2 сентября на юге Украины тренировки по противовоздушной обороне провели боевые расчеты зенитно-ракетных комплексов "Бук", "Оса" и С-300 ВСУ.