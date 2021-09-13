Глава МККК заявил об угрозе дестабилизации всей Южной Азии из-за ситуации в Афганистане

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. Ситуация в Афганистане может способствовать дестабилизации обстановки во всей Южной Азии, что противоречит интересам как стран региона, так и всего международного сообщества. Об этом заявил в понедельник президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер, который недавно посетил Афганистан и провел переговоры с представителями радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"Угроза дестабилизации всего региона - реальна. Это не отвечает ничьим интересам - ни соседних стран, ни международного сообщества в целом. Крайне важно, чтобы мы приняли чрезвычайные меры, пусть даже они будут носить временный характер, для обеспечения постоянной и масштабной гуманитарной помощи и восстановления экономической и финансовой систем", - сказал он, выступая на конференции по оказанию экономической помощи Афганистану в Женеве.

"Я только вернулся из Афганистана, где встретился с руководством "Талибана" и посетил гуманитарные миссии МККК, которые в основном продолжают работать без перерыва. Масштабы потребностей по всей стране очевидны... Первичная медико-санитарная помощь находится на грани краха, водоснабжение не работает, цены на продовольствие непомерно высоки", - отметил Маурер.

Гуманитарная помощь и политика

Политизирование вопроса предоставления гуманитарной помощи Афганистану приведет к еще более глубокому кризису, заявил Маурер.

"Длительный период неопределенности, когда инвестиции зависят от политического признания правительства, приведет только к еще более глубокому гуманитарному кризису. <...> Гуманитарная деятельность не должна быть обусловлена политическими, правозащитными или иными условиями. Это опасный путь. Это ослабляет уважение к международному гуманитарному праву и к гуманитарным субъектам, подрывает принципы нейтральной, независимой и беспристрастной гуманитарной деятельности", - сказал он, выступая на конференции по оказанию экономической помощи Афганистану в Женеве.

Маурер подчеркнул, что МККК на период до 2022 года для оказания помощи афганскому населению потребуется около $164 млн. По его словам, "гуманитарная деятельность может стать первым шагом на пути к укреплению доверия и стабильности". "Совместно с обществом Красного Полумесяца в Афганистане мы значительно увеличим число структур здравоохранения, которые мы поддерживаем. Мы будем работать над обеспечением уважения достоинства содержащихся под стражей, вести трансграничную деятельность по воссоединению разлученных семей, включая первоочередную необходимость возвращения детей к своим семьям", - добавил глава МККК.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш собрал в понедельник в Женеве конференцию по оказанию экономической помощи Афганистану. Как ранее объявил заместитель генерального секретаря по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, ее цель заключается в сборе $606 млн на помощь народу этой страны в ближайшие четыре месяца.

Учитывая масштабы кризиса в Афганистане, это небольшая сумма, призванная хоть как-то закрыть наиболее острые потребности страны в помощи. Например, размеры необходимой гуманитарной помощи для Йемена в 2021 году оценивались в $35 млрд при населении в 29 млн человек, а население Афганистана составляет 38 млн человек. Афганистан столкнулся в этом году с сильной засухой, последствия которой усугубились боевыми действиями, а скоро страну ждет зима, которая, по прогнозам метеорологов, будет в регионе суровой.

По оценкам спецкоординатора миссии ООН в стране по гуманитарным вопросам Рамиза Алакбарова, уже к концу сентября в Афганистане могут быть исчерпаны запасы продовольствия. Сейчас треть афганцев не знают наверняка, когда смогут поесть в следующий раз. О том, что Афганистану грозит гуманитарная катастрофа, если стране не будет срочно оказана помощь, Гутерриш за последние недели заявлял неоднократно.