В ООН заявили, что санкции против Афганистана не должны затрагивать гуманитарную работу

ЖЕНЕВА, 13 сентября. /ТАСС/. Санкции международного сообщества в отношении Афганистана не должны распространяться на работу по оказанию гуманитарной помощи. Об этом заявил в понедельник заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс.

"Жизни миллионов мирных афганцев находятся на кону, так что любые санкции и контртеррористические меры стран - членов ООН не должны затрагивать беспристрастную гуманитарную деятельность", - сказал он.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) предоставило ООН письменные обязательства по обеспечению безопасности работы с целью доставки гуманитарной помощи, указал Гриффитс.

"Вчера мы получили от талибов письменное согласие и обязательства обеспечить безопасность миссии ООН по доставке помощи", - сказал он.

Гриффитс отметил, что жители Афганистана остро нуждаются в помощи и соответствующие агентства всемирной организации уже приступили к работе по увеличению ее объемов. "ООН быстро наращивает присутствие своего персонала и возможности по удовлетворению срочных потребностей людей в помощи", - добавил он.

Заместитель генсека также подчеркнул, что решение международным сообществом политических задач в отношениях с талибами не должно отражаться на работе по оказанию помощи нуждающимся в ней жителям страны.

В Женеве в понедельник проходит созванная генсеком всемирной организации конференция по сбору средств для помощи Афганистану. Ее цель - обеспечить финансирование в размере $606 млн на ближайшие четыре месяца для гуманитарной работы ООН.