В Армении заявили, что учения Азербайджана в Карабахе подрывают усилия по деэскалации

ЕРЕВАН, 13 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил спецпредставителю ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаару, что незаконное присутствие азербайджанских вооруженных сил на территории Армении и проведение военных учений в зоне нагорнокарабахского конфликта подрывают усилия по деэскалации в регионе. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.

"Глава МИД Армении подчеркнул, что незаконное присутствие азербайджанских ВС на суверенной территории Армении и проведение военных учений в зоне нагорнокарабахского конфликта подрывают усилия по деэскалации в регионе. Министр также отметил необходимость сохранения режима прекращения огня", - отмечается в сообщении.

В ходе встречи стороны также подчеркнули необходимость полного и всеобъемлющего урегулирования нагорнокарабахского конфликта под эгидой Минской группы ОБСЕ.

Ситуация на границе двух стран остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах. Согласно утверждениям армянских властей, азербайджанские ВС углубились на территорию Армении в нескольких участках Сюникской и Гегаркуниксой областей.

На прошлой неделе вооруженные силы Азербайджана и Турции начали совместные тактические учения в Лачинском районе в Нагорном Карабахе с целью "совершенствования взаимодействия и боевого слаживания при проведении боевых операций" и повышения у военнослужащих навыков пользования современной военной техникой и средствами в условиях сложного рельефа".