Находившихся в Узбекистане афганских военнослужащих вывезли в другую страну

ТАШКЕНТ, 13 сентября. /ТАСС/. Узбекистан эвакуировал в другую страну группу афганских военнослужащих и гражданских лиц, которые были задержаны в августе после незаконного пересечения государственной границы республики. Об этом сообщил в понедельник ТАСС официальный представитель МИД Юсуп Кабулжанов.

"В силу известных событий в Афганистане группа бывших военнослужащих и представителей гражданского населения Афганистана пересекла государственную границу Узбекистана и была задержана. 12-13 сентября все находившиеся на территории Узбекистана афганские граждане были эвакуированы в другую страну", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в середине августа воздушное пространство Узбекистана незаконно пересекли вылетевшие из афганского Мазари-Шарифа 22 самолета и 24 вертолета правительственных войск Афганистана, в которых в общей сложности находилось более 500 вооруженных афганских военнослужащих, бежавших от отрядов движения "Талибан" (запрещено в России). В ходе сопровождения воздушных нарушителей столкнулись Ми-29 ВВС Узбекистана и афганский Embraer 314. Пилоты разбившихся самолетов катапультировались и остались живы.

Другие воздушные суда произвели посадку в аэропорту города Термез, который находится в 11-13 км от узбекско-афганской границы. После идентификации и прочих обязательных процедур афганцы были размещены на изолированной территории ковид-центра, расположенного в нескольких км от границы. Как сообщил корреспондент ТАСС информированный источник в Термезе, все сбежавшие в Узбекистан военнослужащие были офицерами частей, которыми командовал единственный афганский маршал Абдул Рашид Дустум.