Прокуратура Нидерландов считает, что расследование дела MH17 не завершится скоро

ГААГА, 13 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Нидерландов не ожидает, что уголовное расследование дела о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года завершится в ближайшее время. Об этом заявила в понедельник на слушаниях в суде прокурор Манон Риддербекс.

По ее словам, в досье по делу достаточно документов относительно причастности к трагедии четырех лиц, в отношении которых были выдвинуты обвинения. Однако параллельно международные следователи продолжают работу, чтобы установить лиц, которые были непосредственно причастны к запуску ракеты, сбившей самолет, а также лиц, которые давали указания. "Поэтому окончания расследования не стоит ожидать в ближайшее время, - подчеркнула Риддербекс. - Это расследование, которое требует времени и терпения".

Кроме того, прокурор коснулась сообщения телеканала CNN о том, что двое из задержанных в Минске летом 2020 года россиян якобы имеют отношение к делу MH17 и находились на месте запуска ракеты.

По ее словам, таким сообщениям в целом доверять можно с большой осторожностью и только при наличии других подтверждающих доказательств. "Мы не располагаем информацией, которая бы свидетельствовала о том, что эти два человека были на месте запуска 17 июля 2014 года", - сказала Риддербекс. И в любом случае эта информация не проливает новый свет на расследование, касающееся четверых обвиняемых, добавила прокурор.

Пассажирский Boeing 777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане десяти государств. Совместная следственная группа в июне 2019 года объявила, что установила группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Это бывший глава ополченцев Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные - Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Судебный процесс над ними начался 9 марта 2020 года, их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории РФ. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы Совместной следственной группы, проводившей уголовное расследование дела MH17, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы Москвы в ходе проведения расследования.