Гавана назвала продление эмбарго со стороны США политикой удушения кубинского народа

ГАВАНА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Кубы расценивают продление руководством США введенного в 1962 году против Гаваны торгово-экономического эмбарго как политику удушения кубинского народа. Соответствующее заявление разместил в понедельник в Twitter министр иностранных дел республики Бруно Родригес Паррилья.

"Непрерывное применение против Кубы архаичного "Закона о торговле с врагом" 1917 года нацелено на поддержку политики удушения в отношении нашего народа. Продлевая его действие, президент [США Джо] Байден упорно игнорирует требование большинства стран снять блокаду", - написал дипломат. На прошлой неделе Байден принял решение продлить до 14 сентября 2022 года торговые рестрикции, действующие в отношении Кубы.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении Гаваны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, признал, что прежняя политика не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении антикубинских санкций.

Сближение двух государств приостановилось после того, как в январе 2017 года американскую администрацию возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок соотечественников в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Байден критиковал курс Трампа в отношении Гаваны.