"Русский союз Латвии" раскритиковал проведение военных учений со стрельбой на улицах Риги

РИГА, 13 сентября. /ТАСС/. Партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) подвергла критике военные упражнения со стрельбой на улицах Риги, которые проводились в рамках крупных военных учений Namejs 2021 и напугали местных жителей. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении этой политической силы.

"Вторую неделю в Латвии проводятся массовые военные учения Namejs 2021, в ходе которых отрабатываются сценарии "предотвращения гибридных угроз". Учения проходят в том числе и в больших городах - в Риге, Даугавпилсе, Елгаве и Резекне. Мы не будем обсуждать необходимость учений, хотя она основана на ложной гипотезе о гибридных угрозах, не получившей подтверждений в реальной жизни страны. Но если военное ведомство считает, что без учений в городских условиях все же невозможно обойтись, то они должны проводиться способом, который наносит минимальный урон гражданским лицам", - указывает РСЛ на своей странице в Facebook.

"События, произошедшие в Риге на прошлой неделе, а именно - стрельба военнослужащих в непосредственной близости от гражданских лиц, в том числе от детей, причинили психологическую травму жителям города. Мы убеждены, что организаторы учений могли полностью исключить пересечение вооруженных военнослужащих и гражданских. Для этого достаточно было отделить временными барьерами территорию, где проходили учения, и не допускать на нее посторонних. Кроме того, необходимо выделить проходы жителей к своим домам и индивидуально сообщить каждому местному жителю о возможностях передвижения в затронутых учениями кварталах", - отмечает партия.

РСЛ призвал Министерство обороны Латвии сделать работу над ошибками, минимизировать стрельбу в населенных пунктах, наладить контакты с жителями, которые потенциально могут пострадать из-за шума и блокировки улиц, а также в целом отказаться от практики военных упражнений на улицах городов, использовав специально предназначенные для этого полигоны.

Минобороны Латвии со своей стороны принесло извинения за военные упражнения со стрельбой на улицах Риги. "В реальной жизни все бы смешалось. Стараемся насколько можем информировать общество. После учений проанализируем все обстоятельства, но наши тренировки в городской среде бесценны и необходимы в любых условиях", - передает слова главы оборонного ведомства Артиса Пабрикса в понедельник местный портал Delfi.

Крупные военные учения Namejs 2021 с участием почти 10 тыс. солдат проходят по всей Латвии с 30 августа по 3 октября и совмещены с международными учениями НАТО Sudraba bulta.