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Минобороны Чехии планирует заключить контракт о покупке у Франции гаубиц за €334 млн

Ожидается, что контракт будет подписан до конца сентября

ПРАГА, 13 сентября. /ТАСС/. Министерство обороны Чехии намерено заключить до предстоящих в республике 8-9 октября парламентских выборов контракт стоимостью 8,52 млрд крон (около €334 млн) на покупку для национальных ВС 52 гаубиц CAESAR производства французской компании Nexter. Об этом со ссылкой на главу военного ведомства республики Лубомира Метнара сообщило в понедельник Чешское телевидение.

Метнар на состоявшемся в понедельник заседании правительства проинформировал кабмин, что контакт на покупку артиллерийских орудий полностью готов. Ожидается, что он будет подписан до конца сентября.

Французские пушки заменят в войсках гаубицы "Дана", выпускавшиеся с 1980 год по 1989 год в Чехословакии. На вооружении чешской армии, по состоянию на 2016 год, их находилось 86.

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ЧехияФранция
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