Отстраненный от власти президент Гвинеи Конде отказался уходить в отставку

ПРЕТОРИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Отстраненный военными от власти президент Гвинеи Альфа Конде не намерен подавать в отставку с поста главы государства. Об этом сообщил в понедельник журнал Jeune Afrique.

По его данным, вопрос об отставке Конде обсуждался во время пребывания в гвинейской столице Конакри 10 сентября делегации Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). Членам делегации была дана возможность провести очную встречу с Конде, в ходе которой поднимался вопрос о его возможного ухода с поста президента. Альфа Конде, по словам журнала, на это ответил: "Я предпочитаю быть убитым, нежели подписать документ о своей отставке". В результате делегация ЭКОВАС и военные приняли решение снять с повестки дня вопрос об отставке Конде, отмечает издание.

В свою очередь военные требуют сейчас от Конде выполнения ряда условий в случае его освобождения, включая отказ от каких-либо заявлений и участия в политической жизни страны. Однако, как указывает "Жен Африк", получить подобные гарантии от Конде очень сложно, так как не в его характере сидеть без дела.

Журнал также сообщает, что Конде содержится под охраной в одном из крыльев президентского дворца, где он и был захвачен военными в первые часы государственного переворота.

5 сентября полковник Мамади Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа Гвинеи, объявил о задержании возглавляющего страну с 2010 года 83-летнего Конде. Мятежники сформировали Национальный комитет по сплочению и развитию Гвинеи, отменили конституцию, распустили правительство и парламент, назначали военных губернаторов, ввели комендантский час. Ведущие страны мира, включая Россию, осудили неконституционные действия военных, призвав освободить Конде и урегулировать ситуацию путем переговоров.