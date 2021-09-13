Китай призвал США не переименовывать представительство Тайбэя

ПЕКИН, 13 сентября. /ТАСС/. Китай призывает Белый дом не переименовать представительство Тайбэя в США. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

"США должны придерживаться политики одного Китая и положений трех совместных коммюнике <...> и прекратить в какой-либо форме наращивать практические отношения с Тайванем, в том числе не переименовывать "Тайбэйское представительство по экономическим и культурным вопросам" в "Тайваньское представительство", - заявил Чжао Лицзянь.

Ранее газета Financial Times сообщала, что в марте прошлого года Тайбэй обратился к американским властям с просьбой изменить название своей миссии по экономическим и культурным вопросам в США на "Тайваньское представительство".

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. В прошлом году администрация 45-го президента США Дональда Трампа на фоне обострения отношений с Пекином из-за ситуации в Гонконге значительно активизировала контакты и обмены с Тайванем, что вызвало протест со стороны властей КНР.