Представители Литвы будут наблюдать за ходом учений "Запад-2021"

ВИЛЬНЮС, 13 сентября. /ТАСС/. Представители литовской армии в составе миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будут наблюдать за ходом российско-белорусских военных учений "Запад-2021". Об этом в понедельник сообщило Минобороны Литвы.

"По приглашению Белоруссии два офицера от Литвы совместно с представителями ОБСЕ с 15 сентября по 17 сентября будут следить за учениями "Запад-2021", - отмечается в сообщении. Согласно информации оборонного ведомства, за ходом активной фазы маневров литовским военным предстоит наблюдать на одном из полигонов в Брестской области.

Как говорится в сообщении, Литва, желая демонстрировать открытость и прозрачность своей военной деятельности, с 2018 года приглашает на проводимые в стране маневры представителей Белоруссии, России, Финляндии и Швеции. Военные эксперты этих стран следили в мае текущего года за международными учениями "Железный волк - 2021". В них участвовали более 3 тыс. военнослужащих Литвы и восьми государств НАТО, было задействовано около тысячи единиц военной техники, в том числе танки, боевые машины пехоты, артиллерийские орудия.