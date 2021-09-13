СМИ: талибы освободили похищенного злоумышленниками экс-губернатора провинции Хост

ТЕГЕРАН, 13 сентября. /ТАСС/. Члены радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) освободили бывшего губернатора провинции Хост Хукама Хана Хабиби, который был похищен злоумышленниками под видом талибов. Об этом чиновник рассказал в понедельник в интервью агентству Pajhwok.

Как вспоминает Хабиби, нападавших насчитывалось шесть или семь человек, они были одеты как талибы и передвигались на двух автомобилях с флагами захватившего власть в стране движения. Злоумышленники схватили его на выходе из мечети в одном из районов Кабула. Похитители представились сотрудниками 12-го полицейского участка афганской столицы и после просьбы связаться с их руководством начали бить экс-губернатора. Затем его бросили в машину и увезли в тюрьму.

Хабиби не раскрыл детали своего спасения, но поблагодарил "Талибан" за своевременные действия. Местные жители, подчеркнул он, вовремя сообщили об инциденте властям.

Как выяснило агентство, причиной случившегося стала месть после драки с участием чиновника. По словам одного из похитителей, во время ссоры Хабиби ударил оппонента. На него составили жалобу, но реакции не последовало. Тогда преступники решили взять дело в свои руки.

Ранее телеканал Ariana News отмечал, что жители афганской столицы путают боевиков "Талибана", задействованных в обеспечении общественной безопасности, со злоумышленниками из-за отсутствия у талибов единой униформы. Кроме того, радикалы призвали соотечественников информировать полицию, когда кто-нибудь предъявляет им требования от имени движения или его подразделений.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид 7 сентября объявил состав нового временного правительства.