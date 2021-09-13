Вучич обсудил с Меркель необходимость согласовать внешнюю политику Белграда с ЕС

БЕЛГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили в понедельник необходимость согласовать внешнюю политику Белграда с Брюсселем.

"Мы говорили о евроинтеграции Сербии и региона, о согласованности внешней политики Сербии со странами ЕС, мы подняли согласованность с 42% до 64% <...> Говорили об отношениях с Приштиной и о диалоге в Брюсселе, а также о необходимости поиска компромиссного решения. Мы ратифицировали договора о мемориалах, обороне, культуре и восстановлении Народной библиотеки, уничтоженной [фашистской Германией] в 1941 году, а также о сотрудничестве в сфере климатических изменений", - заявил Вучич по итогам переговоров в ходе совместной пресс-конференции.

Сербский лидер отметил, что Германия является крупнейшим торговым партнером Сербии, за последние годы товарооборот двух стран вырос в три раза, до €6 млрд. Вучич также заявил, что благодарен Меркель за все, что она сделала для Балканского региона.

"Если вы меня спросите, ощущал ли я себя увереннее, когда в Европе существовала Ангела Мерекль, я не буду ходить вокруг да около. Да, Ангела Меркель была и является несомненным лидером Европы. Она была одним из редких лидеров, который мог поднять трубку, позвонить любому из нас и повлиять на события в [Балканском] регионе, и мы ощущали обязанность и ответственность за мир. Меркель - политический авторитет, который мы всегда хотели слышать, как будет потом - не могу сказать, у меня даже есть страх, как будет в дальнейшем", - заявил Вучич, отметив, что при Меркель на Балканах был мир, а с ее уходом ситуация может обостриться.

Вучич причислил к "наследию Меркель" на Балканах помощь канцлера в сохранении мира в регионе, преодолении миграционного кризиса, борьбе с пандемией и экономическом развитии Западных Балкан.

"Кто из европейских лидеров теперь способен будет позвонить нам и убедить строить мирное будущее, а не ругаться из-за заборов?" - задался вопросом сербский президент. Тем не менее он заявил, что остается оптимистом: "Верю в доброе будущее Сербии и доброе будущее региона".

Сербия полностью отдает себе отчет в том, что ее не примут в ЕС, пока она не признает независимость Косова, добавил Вучич. "Мы отдаем себе отчет, что не станем частью ЕС, пока не признаем Косово", - сказал сербский лидер.

Ранее Брюссель неоднократно требовал от Белграда согласовать свою внешнюю политику с Евросоюзом, в том числе в вопросе антироссийских санкций.

Внешнеполитический курс Сербии предусматривает вступление в Евросоюз при сохранении дружественных отношений с Москвой и Пекином, а также развитие связей с Вашингтоном. Белград намерен сохранять военный нейтралитет, отказываясь от вхождения в НАТО и другие блоки. Такая позиция вызывает возражения на Западе, Сербии неоднократно давали понять, что евроинтеграция возможна лишь при выполнении двух условий - речь идет о признании независимости Косова и прекращении дружественных отношений с Россией. В последние годы со стороны Запада также все чаще слышатся упреки в адрес Сербии за активное сотрудничество с Китаем.