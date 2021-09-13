Турция заявила, что не считает временное правительство талибов достаточно инклюзивным

АНКАРА, 13 сентября. /ТАСС/. Турция не считает состав временного правительства Афганистана, который объявили представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), достаточно инклюзивным. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Анкаре пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР), председателем которой является президент Турции Тайип Эрдоган.

"Турция не закрыла посольство в Кабуле, оно продолжает функционировать. Мы внимательно следим за ситуацией в Афганистане, особенно за соблюдением прав человека и прав женщин. Временное правительство не является достаточно инклюзивным", - подчеркнул он.

По словам Челика, в Анкаре считают, что в кабинете министров должны появиться представители местных религиозно-этнических сил.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 7 сентября представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид объявил состав временного афганского правительства, куда вошли только члены движения. На этом фоне в Афганистане происходит стремительное ухудшение экономической ситуации: фиксируется рост цен на продукты питания и топливо, сотни тысяч людей остались без работы, финансовая активность в стране резко снизилась.