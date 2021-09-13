Полиция подтвердила планы установить ограду вокруг здания Капитолия из-за митинга

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов намерены установить ограждения вокруг здания Капитолия в связи с запланированным на 18 сентября митингом в центре Вашингтона. Об этом сообщил в понедельник журналистам начальник полиции Капитолия Том Мэнджер.

"Ограду установят за день иди два до этого, если все пройдет хорошо, после этого ее уберут очень быстро", - сказал он.

Ранее ряд СМИ, в том числе газеты The Hill и Politico, сообщили, что полиция планирует установить металлические ограждения вокруг Капитолия в качестве меры безопасности в преддверии митинга в поддержку участников штурма Капитолия 6 января. В этот день сторонники Дональда Трампа, который был тогда президентом США, ворвались в здание Конгресса, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в ноябре 2020 года в стране президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.

Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия.