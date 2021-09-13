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Меркель: Сербии и странам Западных Балкан предстоит пройти долгий путь для членства в ЕС

Присоединение стран к Евросоюзу отвечает геостратегическим интересам сообщества, подчеркнула канцлер Германии

БЕЛГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Сербия, а также другие государства Западных Балкан еще должны пройти долгий путь перед тем, как вступить в Европейский союз (ЕС). Об этом в понедельник в Белграде заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

"За прошедшие годы наше совместное сотрудничество действительно достигло открытых отношений полного доверия. На этом пути мы добились определенных результатов, несмотря на то, что Сербии и странам всего региона [Западных Балкан] еще предстоит пройти долгий путь для того, чтобы стать членами Европейского союза", - отметила Меркель.

Вместе с тем канцлер подчеркнула, что присоединение стран Западных Балкан к Евросоюзу отвечает геостратегическим интересам сообщества. При этом глава правительства ФРГ заметила, что рассматривает шесть государств региона - Сербию, Албанию, Северную Македонию, Боснию и Герцеговину, Черногорию и самопровозглашенное Косово - в качестве будущих членов ЕС.

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Меркель, АнгелаГерманияСербия
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