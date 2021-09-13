Reuters: саммит "четверки" состоится в США 24 сентября

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (Австралия, Индия, США и Япония) в очном формате состоится 24 сентября в Вашингтоне. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По словам его источника в американской администрации, президент США Джо Байден примет лидеров Австралии, Индии и Японии в Белом доме. Это будет первый саммит "четверки" в очном формате, отмечает агентство. По словам его источника, лидеры уделят особое внимание "углублению связей" и "развитию сотрудничества в борьбе с распространением нового коронавируса, противодействию изменению климата, развитию партнерских связей в сфере новых технологий и киберпространстве, а также обеспечении свободы и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее в текущем месяце Байден в телефонном разговоре с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном подтвердил, что осенью планируется провести в очном формате саммит "четверки".

Четырехсторонний диалог по безопасности был запущен в 2007 году. Этот механизм взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и зоне Индийского океана включает Вашингтон, Канберру, Нью-Дели и Токио. Первая четырехсторонняя встреча руководителей внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке.