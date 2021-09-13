Власти Северной Македонии приедут на встречу лидеров стран Западных Балкан с Меркель

ЗАГРЕБ, 13 сентября. /ТАСС/. Делегация правительства Северной Македонии во главе с премьер-министром Зораном Заевым примет участие в запланированной на 14 сентября в Тиране встрече лидеров страны Западных Балкан с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил в понедельник северомакедонский телеканал Telma.

По данным телеканала, в состав правительственной делегации страны помимо Заева войдут заместитель председателя правительства по европейским вопросам Никола Димитров и министр иностранных дел Буяр Османи.

Ожидается, что на "полях" встречи глава северомакедонского кабмина проведет переговоры с Меркель, с которой обсудит состояние и перспективы двусторонних отношений, а также повестку расширения Европейского союза.