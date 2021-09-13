{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти Северной Македонии приедут на встречу лидеров стран Западных Балкан с Меркель

На "полях" встречи премьер-министр Зоран Заев проведет переговоры с канцлером ФРГ и обсудит с ней состояние и перспективы двусторонних отношений

ЗАГРЕБ, 13 сентября. /ТАСС/. Делегация правительства Северной Македонии во главе с премьер-министром Зораном Заевым примет участие в запланированной на 14 сентября в Тиране встрече лидеров страны Западных Балкан с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщил в понедельник северомакедонский телеканал Telma.

По данным телеканала, в состав правительственной делегации страны помимо Заева войдут заместитель председателя правительства по европейским вопросам Никола Димитров и министр иностранных дел Буяр Османи.

Ожидается, что на "полях" встречи глава северомакедонского кабмина проведет переговоры с Меркель, с которой обсудит состояние и перспективы двусторонних отношений, а также повестку расширения Европейского союза.

Теги
Меркель, АнгелаСеверная Македония
Оппозиционная Рабочая партия лидирует на парламентских выборах в Норвегии
После подсчета 51,5% голосов Рабочая партия набирает 26,5%, на втором месте идет правящая партия "Хёйре" с 18,7%, на третьем - оппозиционная Партия центра с 14,7%
Читать полностью