Премьер Норвегии Сульберг поставит рекорд по числу избраний в парламент за сто лет

ХЕЛЬСИНКИ, 13 сентября. /ТАСС/. Действующий премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг станет первым за более чем сто лет норвежским политиком, который был избран в парламент страны (Стортинг) девять раз. Такие данные опубликовала в понедельник телекомпания NRK.

Сульберг избиралась в парламент с 1989 года, то есть в течение более 30 лет. По данным телекомпании, она уже гарантировала себе депутатский мандат на выборах в парламент в 2021 году, поскольку возглавляет список своей партии "Хёйре" в области Хордаланн.

Депутаты, которые избирались по девять раз, в последний раз были в парламенте в 1912 году. При этом абсолютный рекорд по количеству избраний принадлежит Маурицу Орфлоту, который избирался в Стортинг двенадцать раз в 1854-1888 годах.

Голосование на выборах в Стортинг завершится в 21:00 (22:00 мск). Предварительные результаты будут обнародованы сразу после его окончания, одновременно будет дан прогноз на итоги выборов.

Норвежский парламент состоит из 169 депутатов, избираемых на четыре года прямым, равным и тайным голосованием по партийным спискам. Согласно прогнозам, правый блок во главе с Сульберг, вероятно, в этот раз не получит большинства в парламенте.