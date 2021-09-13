В ДНР сообщили, что украинские силовики дважды за сутки обстреляли село Васильевка

ДОНЕЦК, 13 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) два раза в понедельник обстреляли из минометов село Васильевка в Донецкой народной республике (ДНР), выпустив по нему более 30 боеприпасов. Об этом сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН) со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Обстрел села, расположенного рядом с городом Ясиноватая к северу от Донецка, начался в 18:04. За четверть часа выпущено 19 мин калибром 120 мм. В понедельник утром ВСУ обстреляли Васильевку из минометов калибра 82 мм, выпустив по населенному пункту 15 мин. Данные о пострадавших и разрушениях не поступали.

Агентство ДАН отмечает, что в Васильевке находится один из важных объектов жизнеобеспечения ДНР - насосная станция Южнодонбасского водовода, который питает населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применение любого вида оружия, стягивание техники, диверсии, инженерные работы, полеты беспилотных летательных аппаратов. Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года в Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть потери. Украина обвинила республики Донбасса в эскалации. Донецк и Луганск заявили, что причиной этого является невыполнение Киевом июльских договоренностей.