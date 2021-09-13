В Норвегии завершилось голосование на выборах в парламент

ХЕЛЬСИНКИ, 13 сентября. /ТАСС/. Голосование на выборах в Стортинг - однопалатный парламент Норвегии - завершилось в понедельник на территории страны. Избирательные участки, работавшие с 09:00 по местному времени (10:00 мск), закрылись в 21:00 (22:00 мск).

Предварительные результаты будут обнародованы сразу после окончания голосования, одновременно будет дан прогноз на итоги выборов.

Норвежский парламент состоит из 169 депутатов, избираемых на четыре года прямым, равным и тайным голосованием по партийным спискам.

Страна разделена на 19 избирательных округов, за каждым из которых закреплено определенное количество мандатов в зависимости от численности населения. Кроме того, имеются так называемые уравнительные мандаты, которые повышают шансы небольших партий попасть в парламент, каждый округ имеет один такой мандат. Его может получить партия, набравшая не менее 4% голосов по всей стране, но не получившая достаточного числа голосов в избирательном округе. По итогам выборов в 2017 году явка составила 78,2%, всего тогда на выборах проголосовало 2,9 млн жителей Норвегии.

Сейчас главным вопросом остается то, удастся ли левоцентристскому блоку - трем партиям оппозиции - Рабочей партии, Социалистической левой партии и Партии центра получить большинство в парламенте. На такую вероятность указывали предвыборные опросы общественного мнения. В то же время многие эксперты отмечали, что коалиция в таком составе может и не состояться, поскольку Партия центра ранее дала понять, что не хочет быть в одном правительстве с Социалистической левой партией.

Между тем премьер-министр страны, лидер партии "Хёйре" Эрна Сульберг, отдавая свой голос в понедельник в Бергене, сообщила, что ее целью является "сохранить действующие правительство" у власти. Если же, по ее словам, в стране все же произойдет смена состава правящих партий, она продолжит работу в качестве депутата парламента. Сульберг воздержалась от ответа на вопрос, останется ли она на посту лидера "Хёйре", если партии не удастся войти в кабмин.