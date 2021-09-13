ХЕЛЬСИНКИ, 13 сентября. /ТАСС/. Оппозиционная Рабочая партия лидирует на парламентских выборах в Норвегии, согласно предварительным результатам голосования. Они были обнародованы вечером в понедельник норвежским директоратом по выборам.

После подсчета 51,5% голосов Рабочая партия набирает 26,5%, на втором месте идет правящая партия "Хёйре" с 18,7%, на третьем - оппозиционная Партия центра с 14,7%.

Три другие силы оппозиции - Партия прогресса, Социалистическая левая партия и "Красные" - набирают 11,6%, 7,7% и 5% соответственно. Оппозиционная Партия "зеленых" набирает 4,2%.

Далее, по предварительным итогам, следуют союзники "Хёйре" Христианская народная партия с 4,1% и "Венстре", которой пока не удалось преодолеть четырехпроцентный барьер (3,8%).

Согласно прогнозам, после выборов к власти в стране может прийти новая коалиция в составе Рабочей партии, Партии центра и Социалистической левой партии. Однако итоговый состав правительства будет определен только после переговоров, которые могут продлиться несколько недель. На текущий момент подсчета голосов все три оппозиционные партии вместе набирают большинство в парламенте - у них 88 мест из 169. У "Хёйре" и ее союзников "Венстре" и Христианской народной партии на настоящее время 48 мест.