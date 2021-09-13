В Пентагоне заявили, что пять прибывших из Афганистана в США беженцев больны корью

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Случаи заражения корью выявлены у пяти беженцев, эвакуированных в США из Афганистана. Об этом заявил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге.

"Пока диагностировано пять случаев заболевания корью, - сказал он. - Всем этим людям оказана необходимая медицинская помощь". Кирби добавил, что в будущем американские власти будут вакцинировать от кори всех афганцев, которых будут привозить в США.

По данным газеты The Washington Post, с 17 августа в США были эвакуированы более 60 тыс. афганцев. Представители американской администрации ранее заявили, что намерены принять около 95 тыс. граждан этой страны. На эти нужды у Конгресса запросили около $6,4 млрд.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США на прошлой неделе полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.