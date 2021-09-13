{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане

В Афганистане с момента захвата власти движением "Талибан" закрылись более 150 СМИ

Основными причинами закрытия телеканалов, радиостанций и различных печатных изданий называются тяжелая экономическая ситуация, а также многочисленные ограничения, вводимые талибами на разных уровнях

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 153 средства массовой информации прекратили работу в 20 провинциях Афганистана после того, как 15 августа власть в стране захватило радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом сообщил в понедельник местный телеканал TOLO news.

Основными причинами закрытия телеканалов, радиостанций и различных печатных изданий называются тяжелая экономическая ситуация, а также многочисленные ограничения, вводимые талибами на разных уровнях.

"Если организации, поддерживающие СМИ, не обратят внимание на нынешнюю ситуацию, в ближайшем будущем мы станем свидетелями закрытия оставшихся в стране изданий и телеканалов", - приводит TOLO news слова заместителя главы Ассоциации независимых журналистов Афганистана Худжатуллы Муджадиди.

"Мы призываем международные организации незамедлительно принять меры для решения этой проблемы. В противном случае скоро наступит конец свободе прессы и другим человеческим и гражданским свободам в Афганистане", - заявил, в свою очередь, Масрур Лутфи, представитель Национального союза журналистов Афганистана.

В конце августа сразу несколько афганских журналисток выступили с требованием восстановить их на рабочих местах после того, как они были уволены новыми работодателями, которых назначили талибы. Помимо этого, Ассоциация независимых журналистов Афганистана призвала "Талибан" прекратить насилие в отношении корреспондентов, освещающих акции протеста в стране, а также ввести в исполнение закон о доступе к информации.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а радикалы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного правительства страны.

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
Оппозиционная Рабочая партия лидирует на парламентских выборах в Норвегии
После подсчета 51,5% голосов Рабочая партия набирает 26,5%, на втором месте идет правящая партия "Хёйре" с 18,7%, на третьем - оппозиционная Партия центра с 14,7%
Читать полностью