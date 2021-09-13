AFP: расследование в отношении главы МВД Франции по делу об изнасиловании завершилось

ПАРИЖ, 13 сентября. /ТАСС/. Французский следственный судья завершил расследование дела об изнасиловании, открытого в отношении главы МВД Франции Жеральда Дарманена. Об этом сообщило в понедельник Agence France-Presse со ссылкой на источники.

Как отмечает агентство, теперь у прокуратуры есть три месяца на то, чтобы сформулировать свою позицию по этому делу. Окончательное решение о возможном судебном разбирательстве в отношении министра остается за следственным судьей.

Дело в отношении Дарманена было открыто после жалобы, поданной в 2017 году Софи Паттерсон-Спац. Женщина обвиняла чиновника, занимавшего в тот момент пост министра государственного действия и госфинансов в правительстве Эдуара Филиппа, в изнасиловании, сексуальных домогательствах и злоупотреблении доверием. По словам заявительницы, Дарманен в 2009 году принуждал ее к интимным отношениям в обмен на помощь, которую он оказывал ей как представитель юридической службы правившей тогда партии "Союз в поддержку народного движения".

Первое расследование по данной жалобе было прекращено французской юстицией в августе 2018 года за отсутствием состава преступления. Однако женщина подала апелляцию, которая была принята к рассмотрению по решению кассационного суда, а в дальнейшем и Апелляционный суд Парижа постановил в середине июня 2020 года возобновить расследование в отношении Дарманена по подозрению в указанных преступлениях.

В середине июня 2020 года адвокаты Паттерсон-Спац выступили с обвинением в адрес французских властей в том, что те оказывают поддержку Дарманену. В ходе дачи показаний следствию Дарманен признал, что вступал в интимную связь с Паттерсон-Спац, но по взаимному согласию.