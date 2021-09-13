ООН ожидает, что военные в Гвинее передадут власть гражданским структурам в разумные сроки

ПРЕТОРИЯ, 13 сентября. /ТАСС/. Международное сообщество ожидает, что власть в Гвинее будет передана гражданским структурам в разумные сроки. Об этом заявил в понедельник после переговоров с новым военным руководством Гвинеи спецпредставитель генсека ООН в Западной Африке и регионе Сахель Махамат Салех Аннадиф.

"Продолжительность [переходного периода] определят сами гвинейцы, - цитирует его Agence France-Presse. - Мы считаем, что продолжительность данного периода должна быть разумной, однако все зависит от самих граждан страны".

Делегация ООН прибыла в Конакри утром 13 сентября. Она провела переговоры с руководством Национального комитета по сплочению и развитию (НКСР), который возглавляет организатор переворота полковник Мамади Думбуя. Гвинейское издание Guinee7 передало на минувшей неделе, что военные намерены оставаться у власти в течение ближайших двух лет, после чего в стране пройдут свободные выборы.

Аннадиф также сообщил, что встретился с удерживаемым военными президентом Гвинеи Альфой Конде. "Мы получили гарантии относительно его безопасности и здоровья", - заметил спецпредставитель генсека ООН. При этом он не раскрыл содержания своей беседы с Конде.

5 сентября Думбуя, командующий элитным подразделением спецназа, объявил о задержании возглавляющего страну с 2010 года 83-летнего Конде. Мятежники сформировали НКСР, отменили конституцию, распустили правительство и парламент, назначили военных губернаторов и ввели комендантский час. Ведущие державы, включая Россию, осудили неконституционные действия военных, призвав освободить президента и урегулировать ситуацию путем переговоров.