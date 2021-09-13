В Праге заявили, что дело Франчетти не связано с отношениями между Чехией и Россией

ПРАГА, 13 сентября. /ТАСС/. Дело задержанного в Праге на основе выданного Украиной международного ордера на арест россиянина Александра Франчетти не связано с нынешним состоянием российско-чешских отношений. Об этом заявила в понедельник журналистам пресс-секретарь МИД Чехии Эва Давидова.

"Дело [Франчетти] не имеет никакой связи с чешско-российскими отношениями", - отметила она.

Дальнейшие шаги, которые будут предприняты по данному делу, находятся полностью в компетенции органов юстиции. "Действия чешских [правоохранительных] органов исходят исключительно из обязательств республики в области международного полицейского сотрудничества. Речь идет о [происходящем в связи с запросом от иностранного государства] стандартном процессе экстрадиции", - сказала Давидова.

В воскресенье посольство РФ в Чехии проинформировало о задержании Франчетти в международном аэропорту Праги. По данным СМИ, задержание россиянина связано с его активным участием в 2014 году в событиях по воссоединению Крымского полуострова с Россией.

Позиция МИД РФ

Российская сторона потребовала от Чехии предоставить детальную информацию относительно причин и обстоятельств задержания россиянина Александра Франчетти в Праге. Об этом говорится в распространенном ранее в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"В связи с задержанием в аэропорту Праги на основании выданного Украиной международного ордера Интерпола российского гражданина Александра Франчетти потребовали в ходе беседы с послом Чехии в Москве Витезславом Пивонькой предоставить детальную информацию относительно мотивов действий чешских властей и инкриминируемых российскому гражданину правонарушений", - отметила Захарова.

По ее словам, российская сторона предупредила чешского посла о том, что продолжение "деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации" двусторонних отношений и не останется без реакции Москвы.

Обострение российско-чешских отношений

Российско-чешские отношения резко обострились после 17 апреля, когда власти Чехии выступили с утверждением, будто Москва причастна к взрывам на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, и выслали 18 российских дипломатов, которых назвали сотрудниками российских спецслужб.

МИД РФ выразил Чехии решительный протест в связи с предпринятым "под голословными и надуманными предлогами" шагом, а также объявил 20 сотрудников чешского посольства в Москве персонами нон грата. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Прага на протяжении последних семи лет не имела ни предпосылок, ни доказательств для того, чтобы обвинять Россию в причастности к инциденту во Врбетице.