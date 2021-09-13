В Пентагоне считают, что США "медленны" в конкуренции с Россией и Китаем в военной сфере

ВАШИНГТОН, 13 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты из-за бюрократии "невероятно медленно" действуют в рамках конкуренции с Россией и Китаем в военной сфере. Об этом заявил в понедельник заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

По его словам, в нынешней Стратегии национальной обороны (СНБ) США, обнародованной в 2018 году, "содержится подход, основанный на угрозах" безопасности США. "Я думаю, что это имеет большую силу и это начало нашего движения к вызову, с которым мы столкнемся в отношениях с Китаем. Недостаток состоит в том, что мы все еще движемся невероятно медленно <...>. Мы весьма бюрократичны и избегаем рисков", - считает генерал.

Он подчеркнул, что так медленно наращивать военный потенциал можно было бы в том случае, если у США "не было бы никаких потенциальных противников". "Но когда у вас есть конкуренты, особенно такие, как Китай и Россия, когда вы не двигаетесь так быстро [как они], вы должны уметь также быстро продвигаться. А мы по-прежнему движемся слишком медленно", - добавил Хайтен, срок пребывания которого на посту зампредседателя КНШ подходит к концу в этом году.

Говоря о проблемах предыдущих СНБ, генерал указал: "Вам [надо было] рассказывать каждому потенциальному конкуренту в мире, что именно вы делаете, и вы передаете это всем". "И наши потенциальные противники Россия и Китай, в частности, следили и знали, что именно мы делали. Они начали наращивать [военный] потенциал для противодействия этому", - подчеркнул он. В данный момент Пентагон пересматривает действующую СНБ.

При этом, отвечая на вопрос, какая страна - Россия или Китай - является для США главной угрозой, Хайтен сказал, что Пекин представляет большую угрозу, о "которой нужно беспокоиться не только сегодня, но и в ближайшей и долгосрочной перспективе". "Это не означает, что нужно сбрасывать со счетов потенциальную угрозу, которую несет Россия, особенно с их значительно большими ядерными силами, которые они создали. Они [ядерные силы РФ] в настоящее время практически полностью модернизированы, а наши - нет, так что это создает для нас серьезные вызовы в том, что касается России", - считает генерал.