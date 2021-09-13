СМИ: сотрудники аэропорта Кабула, включая женщин, вернулись на свои рабочие места

КАИР, 13 сентября. /ТАСС/. Сотрудники международного аэропорта Кабула, включая женщин, вернулись в понедельник на свои рабочие места. Об этом сообщил афганский телеканал TOLO news.

"Мы рады, что нас попросили возобновить нашу работу. Мы хотим, чтобы правительство теперь выплачивало нам зарплату. Пока что мы работаем бесплатно", - рассказала сотрудница одного из терминалов аэропорта Захра Амири. Всего, по данным телеканала, к своим обязанностям вновь приступили не менее 100 женщин, работающих в кабульском аэропорту.

Как уточняется, несколько некогда частных компаний, обеспечивавших безопасность, теперь относятся к Управлению гражданской авиации Афганистана. Между тем TOLO news подчеркивает, что ему не удалось получить комментарии представителей захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

В понедельник назначенный талибами глава администрации аэропорта Абдул Хади Хамдани проинформировал, что в настоящий момент в аэропорту Кабула остаются определенные трудности для полноценного возобновления международного пассажирского авиасообщения. В то же время, по его словам, для возобновившихся с 4 сентября внутренних рейсов уже нет каких-либо проблем, связанных с безопасностью, поэтому "пассажиры могут беспрепятственно летать в Кабул и из него".

Авиасообщение в Афганистане для гражданских рейсов было прекращено после того, как боевики "Талибана" 15 августа без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. После этого сразу несколько государств проводили в срочном порядке до 31 августа эвакуацию своих граждан и афганцев, сотрудничавших с ними.

Взлетно-посадочная полоса и терминалы аэропорта Кабула были сильно повреждены из-за царившего там хаоса и произошедшего возле нее 26 августа теракта. С конца августа технические специалисты из Катара и Турции помогают наладить работу аэропорта. 4 сентября из Кабула в афганские города Мазари-Шариф, Кандагар и Герат вылетели первые самолеты. 9 сентября первый с момента вывода ВС США из Афганистана самолет осуществил международный рейс из Кабула в Доху, на его борту находились 115 человек, включая граждан ряда западных стран.