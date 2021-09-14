Норвежский премьер поздравила оппозиционную Рабочую партию с победой на выборах

ХЕЛЬСИНКИ, 14 сентября. /ТАСС/. Действующий премьер-министр Норвегии, лидер консервативной партии "Хёйре" Эрна Сульберг поздравила главу оппозиционной Рабочей партии Йонаса Гара Стёре с победой на парламентских выборах. Об этом сообщила во вторник газета Aftenposten.

По данным издания, премьер поздравила Стёре по телефону.

Кроме того, Рабочая партия также получила поздравления еще от одной силы нынешней правящей коалиции - Христианской народной партии.

Блок из левых и центристских партий, по данным на текущий момент, обеспечивает себе победу на выборах. Согласно результатам подсчета почти 90% голосов, им достанется 100 мандатов из 169.