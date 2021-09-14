Мужчину в США приговорили к 20 годам тюрьмы за подготовку теракта в штате Огайо

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Американец приговорен к 20 годам тюремного заключения за оказание поддержки террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) и подготовку теракта. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Министерства юстиции США.

Речь идет о 23-летнем жителе города Холланд (штат Огайо) по имени Деймон Джозеф, также известном как Абдулла Юсуф. Он привлек внимание властей в 2018 году, публикуя в социальных сетях фотографии оружия, сообщения в поддержку ИГ, а также пропагандистские материалы террористов.

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США под прикрытием вышли на связь и вошли в доверие к Джозефу, который впоследствии сообщил им о планах подготовки вооруженного нападения на прихожан и раввина синагоги в городе Толедо (Огайо). Агенты ФБР снабдили мужчину неисправным огнестрельным оружием якобы для совершения атаки, после чего он был задержан с поличным. В мае текущего года он признал вину.

Джозеф приговорен к 20 годам тюремного заключения. По отбытии срока он будет пожизненно находиться под надзором правоохранительных органов.