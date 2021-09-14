Помощник Байдена обсудил с коллегой из Финляндии построение отношений с Россией

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан и глава канцелярии президента Финляндии Хиски Хауккала в ходе телефонного разговора в понедельник обсудили, помимо прочего, усилия двух стран "по налаживанию более конструктивных отношений с России, где это возможно". Об этом сообщила по итогам беседы представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Они <...> обменялись мнениями о соответствующих усилиях по налаживанию более конструктивных отношений с Россией, где это возможно, сохраняя при этом бдительность относительно любых дестабилизирующих действий", - говорится в письменном заявлении Хорн.

Кроме того, Салливан и Хауккала обсудили усилия Вашингтона и Хельсинки по укреплению отношений между США и Финляндией, а также важность тесного сотрудничества в вопросах, связанных с Арктикой. Помощник американского президента выразил благодарность Финляндии за "тесное партнерство" с военными США во время операции по эвакуации из Кабула американцев, граждан других стран и афганских беженцев.