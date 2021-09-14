Левоцентристы вернутся к власти в Норвегии после восьмилетнего перерыва

ХЕЛЬСИНКИ, 14 сентября. /ТАСС/. Норвежская оппозиционная Рабочая партия одерживает победу на выборах в парламент и получит возможность сформировать правительство Норвегии и определять политику страны в ближайшие четыре года. До этого королевством с 2013 года управлял правый блок, которым руководила консервативная партия "Хёйре" во главе с Эрной Сульберг.

После предварительного подсчета порядка 100% голосов, поданных на прошедших в стране в понедельник парламентских выборах, левоцентристский блок получает 100 мандатов в 169-местном парламенте.

Оппозиционная Рабочая партия набирает 26,3%, на втором месте идет "Хёйре" с 20,5%, на третьем - оппозиционная Партия центра с 13,6%. Три другие силы оппозиции - Партия прогресса, Социалистическая левая партия и "Красные" - набирают 11,7%, 7,5% и 4,7% соответственно. Оппозиционная Партия "зеленых" получает 3,8%.

По предварительным итогам, союзники "Хёйре" по нынешней правящей коалиции "Венстре" и Христианская народная партия набирают 4,5% и 3,8% соответственно. "Хёйре" теряет сразу девять мандатов в новом составе парламента, это больше, чем у других партий. На втором месте по "убыткам" - Партия прогресса, которая, очевидно, лишится шести мандатов. Заметны и потери Христианской народной партии - пять мандатов. Явка на выборах составляет 76,5%.

Перспективы коалиции

Социал-демократическая Рабочая партия вместе с союзниками находилась у власти в 2005-2013 годах под руководством нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга. В мире название этот партии ассоциируется также с печальными событиями - в июле 2011 года ее молодежное крыло стало главной мишенью терактов, совершенных праворадикалом Андерсом Брейвиком.

На прошлых выборах в парламент в 2017 году социал-демократы, набравшие тогда 27,4% голосов, показали худший для себя результат за 16 лет и не смогли вернуть себе власть, хотя и получили больше голосов, чем остальные политические силы.

В этот раз предвыборные опросы указывали на то, что в предстоящие четыре года страну может возглавить левоцентристский блок в составе Рабочей партии, Партии центра и Социалистической левой партии. В то же время многие эксперты отмечали, что коалиция в таком составе может и не состояться, поскольку Партия центра ранее дала понять, что не хочет быть в одном правительстве с Социалистической левой партией. Кроме того, как сообщил телеканал "TV2" со ссылкой на экспертов, если бы все три партии не получили большинства в парламенте, то вполне вероятно, что Рабочая партия наверняка осталась бы в кабмине без соратников в их лице, поскольку ни центристы, ни социалисты не захотели бы войти в правительство меньшинства.

По оценке газеты "Dagbladet", такая альтернатива все равно не исключена.

Лидер Рабочей партии Йонас Гар Стёре после победы заявил, что, судя по всему, партия "получает большинство для реализации плана А - правительства, состоящего из Рабочей партии, Партии центра и Социалистической левой партии". Вместе с тем он пообещал пригласить на переговоры по формированию нового кабмина все политические силы, которые поддерживают смену правящей коалиции.

Еще одним ключевым вопросом станет решение по кандидатуре нового премьер-министра. На это пост претендует и Стёре, и глава центристов Трюгве Слагсволл Ведум, хотя имя Стёре все же считается более вероятным вариантом.

Назначение нового кабмина

Переговоры по составу новой правящей коалиции начнутся в самое ближайшее время. При этом 11 октября новый состав парламента уже должен будет приступить к работе, а 13 октября правительство представит ему проект бюджета на следующий год - подготовкой этого документа, очевидно, будет заниматься кабмин под руководством партии "Хёйре". Однако примерно к этому моменту должен стать известен и состав нового правительства страны.

Между тем действующий премьер-министр, лидер партии "Хёйре" Эрна Сульберг, отдавая свой голос в понедельник в Бергене, сообщила, что ее целью является "сохранить действующие правительство" у власти. Если же, по ее словам, в стране произойдет смена состава правящих партий, она продолжит работу в качестве депутата парламента. Сульберг воздержалась от ответа на вопрос, останется ли она на посту лидера "Хейре", если партии не удастся войти в кабмин.

В свою очередь лидер ранее покинувшей нынешний состав кабмина правой Партии прогресса Сюлви Листхауг, комментируя результаты выборов, подчеркнула, что они стали своего рода наказанием за присоединение в свое время к правительству Сульберг партий "Венстре" и Христианской народной партии. По мнению Листхауг, это должно стать уроком для "Хёйре" и подтверждением того, что в дальнейшем им лучше создавать коалицию в первую очередь с Партией прогресса.

Повестка партий и отношения с РФ

Рабочая партия выступает за сохранение и развитие страной международного сотрудничества и, в частности, поддерживает членство Норвегии в НАТО и в Европейской экономической зоне, но одновременно выступает и за кооперацию в сфере безопасности со странами Северной Европы, Германией и другими странами-соседями. Кроме того, партия на референдумах уже дважды высказывалась за присоединение Норвегии к ЕС.

Между тем ее возможный соратник по правительственной коалиции Партия центра выступает против членства страны в ЕС и за замену договора о вхождении в Европейскую экономическую зону на новые договоры, которые больше отвечают норвежским интересам. Примерно такой же позиции придерживается и Социалистическая левая партия. Кроме того, она не поддерживает членство Норвегии в НАТО.

В области внутренней политики Рабочая партия хотела бы, чтобы государство более целенаправленно занялось решением проблемы социального неравенства. Это в том числе означает повышение налогов для тех, кто зарабатывает много, сокращение числа частных школ, укрепление государственной системы здравоохранения. Кроме того, она требует ограничить рост заработка тех, кто находится на руководящих позициях, в том числе зарплаты премьер-министра и других крупных политиков.

Рабочая партия поддерживает продолжение добычи страной нефти, однако считает необходимым сократить вредные выбросы вдвое к 2030 году и в дальнейшем достичь нулевых выбросов.

Тогда как кабмин Сульберг в вопросе отношений с Россией придерживался формулы "сдерживание и диалог", лидер Рабочей партии Стёре еще до выборов заявил газете "Verdens Gang", что, если он станет премьер-министром, то будет стремиться к более активным контактам и сотрудничеству с Россией, в первую очередь, в северных регионах и, в частности, по вопросам Арктики. По его мнению, диалог Норвегии с РФ при правительстве Сульберг мог бы быть более интенсивным.