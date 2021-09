CNN: Меланья Трамп отказалась препятствовать беспорядкам у Капитолия 6 января

НЬЮ-ЙОРК, 14 сентября. /ТАСС/. Бывшая первая леди США Меланья Трамп вопреки совету главы своего аппарата отказалась призвать к порядку участников штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на выдержки из готовящейся к публикации книги Стефани Гришэм, в разное время работавшей пресс-секретарем экс-президента Дональда Трампа и его супруги.

Как отмечает телекомпания, в разгар событий 6 января Гришэм, являвшаяся на тот момент руководителем аппарата первой леди США, отправила Меланье Трамп СМС-сообщение, в котором поинтересовалась ее намерениями. В частности, она спросила у супруги американского лидера, хочет ли она опубликовать твит, в котором указывалось бы, что "каждый американец имеет право на мирный протест, но беззаконие и насилие недопустимы". Первая леди немедленно отвергла ее предложение, прислав в ответ короткое: "Нет".

Гришэм подала в отставку в тот же день. По данным CNN, ее отставка была напрямую связана с беспорядками в Вашингтоне. Меланья Трамп выступила с осуждением беспорядков у Капитолия лишь 11 января.

9 сентября портал "Аксиос" сообщил, что Гришэм написала мемуары о четырех годах работы в Белом доме. Книга, получившая название "Теперь я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа" (I'll Take Your Questions Now: What I Saw in The Trump White House), выйдет в свет 5 октября. Как отмечают источники "Аксиос", читателей ждут "новые удивительные скандалы". Покинув Белый дом 6 января нынешнего года, Гришэм держалась в тени, о подготовке книги знал лишь ограниченный круг лиц, поясняет портал.

В 2017-2019 годах Гришэм была официальным представителем Меланьи Трамп. Летом 2019 года она стала пресс-секретарем главы государства, сменив на этом посту Сару Сандерс, а весной следующего года вернулась на работу в аппарат первой леди, став его руководителем. Почти за год работы пресс-секретарем Белого дома и директором по коммуникациям в его аппарате Гришэм не провела ни одного полноценного брифинга для журналистов.

6 января сторонники республиканца Трампа, являвшегося в то время главой американской администрации, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября 2020 года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. Толпа двинулась к Капитолию после того, как Трамп обратился к своим сторонникам, собравшимся на митинг у Белого дома. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений также умер сотрудник полиции Капитолия.