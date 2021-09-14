Асад заявил, что некоторые страны деструктивно влияют на политические процессы в Сирии

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Определенные страны деструктивно влияют на проведение политических процессов в Сирии. Такое мнение президент республики Башар Асад высказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся в Кремле в понедельник.

По его словам, нормализации жизни в Сирии способствовали в том числе политические мероприятия, проводившиеся в Сочи и в Нур-Султане.

"Хотелось бы отметить тот факт, что политические процессы, которые мы проводили, примерно уже как три года остановились. У этого есть, конечно, определенные причины. Есть определенные государства, которые всячески деструктивно влияют на возможность проведения политических процессов", - сказал президент Сирии, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Кроме того, продолжил Асад, "некоторые государства наложили на сирийский народ санкции, которые можно классифицировать и позиционировать как античеловеческие, антигосударственные, антилегитимные". Вместе с тем, по его словам, налаживание политического диалога и другие процессы в Сирии продолжают осуществляться "в условиях и обстановке, которая сложилась на сегодняшний момент".

Как подчеркнул Асад, российская и сирийская добились существенных результатов не только в освобождении оккупированных территорий, захваченных боевиками, и в уничтожении терроризма, но и способствовали возвращению беженцев. "Учитывая тот факт, что международный терроризм не знает границ, распространяется как зараза по всему миру, наши армии, я могу констатировать, внесли огромный вклад в дело по защите всего человечества от этого зла", - сказал сирийский лидер.

Асад предложил Путину обсудить различные вопросы двустороннего сотрудничества.