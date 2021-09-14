Асад поблагодарил Россию за содействие Сирии в борьбе с ковидом

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад на встрече с президентом РФ Владимиром Путины выразил благодарность России за помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и поставки продовольствия в республику. Переговоры лидеров состоялись в Кремле в понедельник, сообщается на сайте президента РФ.

"Позвольте воспользоваться случаем и в вашем лице поблагодарить Российское государство, российский народ, каждого гражданина в отдельности за ту гуманитарную помощь, которую милостиво предоставляет Российская Федерация многострадальной Сирийской Арабской Республике, будь то препараты, которые помогают нам лечить или упредить распространение коронавирусной инфекции, а также вся остальная помощь, в том числе продовольствие и все необходимое, что было предоставлено Россией Сирии. Благодарю вас за это", - сказал Асад.

Он отдельно выразил благодарность МИД России за защиту общепризнанных принципов и норм международного права. "Те права, которые являются неотчуждаемыми, неотъемлемыми для каждого народа, - это право на самоопределение и право решать свою судьбу по своему усмотрению, исходя из канонов, исходя из национального законодательства", - сказал Асад.

"[Спасибо] за ту политику, которую провело ваше ведомство, министерство иностранных дел, на международной площадке <…> с целью воспрещения распространения терроризма в угоду тем государствам, которые его поддерживают и для себя поставили целью искусно использовать терроризм для осуществления своих собственных задач", - добавил президент Сирии.